Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Anhänger mitsamt aufgeladenem 3er BMW an Holländischer Straße gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Ein Autohändler aus Kassel musste am gestrigen Montagabend, gegen 18 Uhr, feststellen, dass ein von ihm auf einem Parkstreifen an der Holländischen Straße in der Kasseler Nordstadt abgestellter Anhänger mitsamt aufgeladenem, gebrauchtem 3er BMW gestohlen worden war. Er hatte beides am 7. Februar letztmalig dort stehen sehen. Da der Tatort unmittelbar an der viel befahrenen Ausfallstraße in Richtung Norden liegt, erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun Hinweise von Zeugen zu bekommen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben. Auch Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugtransportanhängers und des abgemeldeten violetten BMW 320d werden erbeten.

Wann genau der Anhänger mit dem BWM weggekommen ist, ist derzeit noch unklar. Auch hier, um die Tatzeit näher einzugrenzen, könnten die Beobachtungen von Verkehrsteilnehmern weiterhelfen. Nach Angaben des bestohlenen Autohändlers stand der silberne Anhänger des Herstellers "Eder", Typ "DC Fahrzeugtransporter", der ihn vor zwei Jahren knapp 15.000 Euro gekostet hätte, mit dem BMW auf dem Parkstreifen an der Holländischen Straße stadtauswärts, in Höhe eines Einrichtungsdiscounters. Den 17 Jahre alten violetten BMW 320d (E46) habe er erst kürzlich zum Preis von 4.700 Euro erworben. Trotz der zusätzlichen Diebstahlsicherung in Form eines Schlosses um die Kupplung des Anhängers war es den Dieben gelungen, diesen auf unbekannte Weise zu entwenden.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Anhängers sowie des violetten BMW 320d machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell