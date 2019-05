Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin verletzte sich schwer

Parchim (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend auf der Kreisstraße 117 in Bahlenrade schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrerin vermutlich von der tief stehenden Sonne geblendet, worauf sie die Kontrolle über ihren PKW verlor. Der Wagen kam anschließend von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde anschließend zu weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell