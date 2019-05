Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Dömitz

Dömitz (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 46 zwischen Dömitz und Polz drei Autoinsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer eines PKW aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in weiterer Folge mit einem im Gegenverkehr befindliches Auto zusammengestoßen. Dabei erlitt der mutmaßliche Unfallverursacher schwere Verletzungen. Auch die beiden Insassen des anderen Autos wurden verletzt, der Fahrer sogar schwer. Vor Ort kamen zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte zum Einsatz, die die Verletzten medizinisch versorgten und sie in Krankenhäuser brachten. Auch die Feuerwehr war an den Rettungsmaßnahmen vor Ort beteiligt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße 46 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

