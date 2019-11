Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht! Falsche Techniker unterwegs

Neuss (ots)

Am Montag (25.11.) erstattete eine Seniorin aus dem Neusser Norden bei der Polizei Anzeige wegen eines Trickbetruges. Nach ihren Schilderungen hatten am Vormittag, gegen 11:20 Uhr, zwei unbekannte Männer bei ihr geklingelt, die sich als Elektriker der Baugenossenschaft vorstellten. Ihre Seriösität unterstrich das Duo, indem sie der älteren Frau einen "Dienstausweis" vorhielten. Da die über 80-Jährige tatsächlich Handwerker der Genossenschaft erwartete, schenkte sie den Angaben der beiden Männer Glauben und ließ sie in die Wohnung am Weißenberger Weg. Dort taten die Zwei so als würden sie Steckdosen in den Wohnräumen kontrollieren. Nach einigen Minuten verschwand das Duo auffällig schnell aus der Wohnung. Kurz darauf bemerkte die Seniorin den Diebstahl von Bargeld und Schmuck.

Die akzentfrei Deutsch sprechenden Tatverdächtigen waren etwa Mitte 30 Jahre alt und konnten von der Geschädigten noch folgendermaßen beschrieben werden: Einer der beiden Männer war zirka 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte ein schmale Statur und kurze blonde bis hellbraune Haare. Sein Komplize war etwa 185 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und hatte kurze dunkle Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf die falschen Techniker geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Vorsicht vor Betrügern!

Ob per Telefon oder an der Wohnungstür, Betrüger versuchen auf verschiedenen Wegen und in vielfältigen Formen, an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Gerade Senioren sind oft das Ziel der Täter. Hilfreiche Tipps zu den einzelnen Fällen finden Sie unter folgendem Link: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell