Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen Porsche Geländelimousine - Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Delhoven (ots)

Am späten Montagabend (25.11.) stahlen Unbekannte einen schwarzen Porsche Cayenne (Erstzulassung 2015), der an der Hans-Scholl-Straße in Dormagen-Delhoven geparkt war. Die Geländelimousine war mit den Kennzeichen NE-B331 versehen. Ersten Ermittlungen zufolge geschah der Diebstahl gegen 23:15 Uhr.

Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem gestohlenen Auto dauern an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der Geländelimousine geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 in Verbindung zu setzen.

