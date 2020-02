Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pedelec-Fahrer verursacht Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstag, den 04.02.20, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Pedelec- Fahrer die Rathausstraße in Bad Neuenahr in Richtung Bahnhof. In Höhe der Quellenhofpassage übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Pkw. Um ein Auffahren zu vermeiden, fuhr er nach rechts auf den Gehweg und geradewegs zwischen zwei abgestellten Transporten hindurch. Anschließend habe er einer Fußgängerin ausweichen müssen und prallte letztendlich mit dem Pedelec in die Eingangsschiebetür eines dortigen Bio-Marktes. An Tür und Pedelec entstand erheblicher Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass der 17-jährige vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht, dass der Pedelec- Fahrer Cannabis konsumiert hatte. Die Folge waren Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Zum Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de entgegen genommen.

