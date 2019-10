Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ruhestand

Kreis Borken (ots)

45 und 40,5 Jahre haben Dieter Frechen und Christoph Eckes als Polizisten für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gesorgt - nun wurden sie durch Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster als Vertreter des Landrates wegen des Erreichens der Altersgrenze in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Polizeihauptkommissar Dieter Frechen trat 1975 in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein und wurde 1983 zur Kreispolizeibehörde Borken versetzt, der er bis zu seiner Pensionierung angehörte. Zuletzt war Dieter Frechen Sachbearbeiter im Ahauser Verkehrskommissariat. Zuvor war er im Dienst der Wache Ahaus tätig und viele Jahre Angehöriger des Verkehrsdienstes.

Dieter Frechen wohnt mit seiner Familie in Stadtlohn. Sein sportliches Hobby ist der Langstreckenlauf, so hat er bereits den New York Marathon absolviert. Damit konnte er sein sportliches Hobby mit der Vorliebe für Fernreisen verbinden. Mit seinem an den Rollstuhl gebundenen Sohn nimmt er auch künftig ganz sicher weiterhin an einer Vielzahl von Benefiz-/Laufveranstaltungen teil.

Im Jahr 1979 trat Polizeihauptkommissar Christoph Eckes aus Rhede in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein, nachdem er zunächst eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte. 1982 folgte die Versetzung zur Kreispolizeibehörde Borken, wo er zunächst viele Jahre Dienst auf der Polizeiwache Borken versah. In den letzten Jahren war die Einsatzleitstelle sein dienstliches Zuhause, also die Dienststelle, bei der die Notrufe 110 eingehen und die Polizeieinsätze koordiniert werden.

Seiner Familie aber auch Reisen wird der Neu-Pensionär seine hinzugewonnene Zeit widmen. Die Enkelkinder werden sich sicher freuen.

Unisono fiel der Rückblick der Beiden aus: "Ich würde den Polizeiberuf immer wieder ergreifen."

