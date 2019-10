Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher scheitern

Rhede (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Einbrecher an zwei Terrassentüren der Kita an der Mittelmannstraße zu schaffen. Es gelang ihnen nicht, ins Gebäude einzudringen, allerdings richteten sie an den Türen einen Schaden in einer Gesamthöhe von ca. 1.500 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

