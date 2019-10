Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Borken (ots)

Am Montag wollte ein 19-jähriger Fußgänger aus Reken gegen 15.40 Uhr die Heidener Straße in Höhe des Amtsgerichts in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße überqueren. Dabei wurde er vom Pkw einer 25-jährigen Borkenerin erfasst, welche die Heidener Straße in Richtung Nordring befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte beide Unfallbeteiligten zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

