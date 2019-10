Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB20 bei Pasewalk

Altentreptow (ots)

Am 28.10.2019 gegen 16:50 Uhr kam es auf der BAB 20 auf Höhe der Stadt Pasewalk zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 37-jährige Fahrer eines PKW Toyota Yaris befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Pasewalk Süd kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er über einen sogenannten Absenker der Seitenschutzplanke, wodurch er über diese katapultiert wurde. In der weiteren Folge rutschte das Fahrzeug eine etwa 10 m tiefe Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Letztendlich kam der Pkw ca. 30 m neben der Autobahn auf dem Dach liegend zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Strasburg und Groß Lukow aus diesem befreit. Er kam mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation des Klinikums Neubrandenburg. Dort wurde er stationär aufgenommen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

