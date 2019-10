Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191015-2: Wohnungseinbrecher festgenommen, vier weitere flüchtig - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fünf Einbrecher brachen in ein Haus in der Hunsrückstraße ein, während ein Bewohner noch zuhause war und ein weiterer das Geschehen an seinem Arbeitsplatz auf seinem Handy verfolgte.

Am Freitagnachmittag (11. Oktober) um 16:40 Uhr klingelten zwei Täter an der Tür des Einfamilienhauses. Da der Bewohner niemanden erwartete, beobachtete er durch ein Fenster beide Täter. Diese nahmen vermutlich an, dass niemand im Haus ist und gingen am Grundstück vorbei über die Siegstraße in Richtung des Gartens, bis der Bewohner sie aus den Augen verlor. Kurz darauf hörte er Geräusche aus Richtung der Terrassentür. Er verließ das Haus, ging zu einem Nachbarn und informierte die Polizei.

Zeitgleich wurde ein weiterer Hausbewohner an seinem Arbeitsplatz über die Handy-App der Überwachungskamera gewarnt. Auf seinem Handy konnte er verfolgen, wie vier Täter durch Aufhebeln der Terrassentüre in das Haus gelangten. Er informierte ebenfalls sofort die Polizei.

Auf der Flucht vor den Beamten konnte ein Täter festgenommen werden. Dieser wurde dem Richter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die weiterhin flüchtigen Mittäter waren männlich und trugen folgende unterschiedliche Oberbekleidung: Schwarzer Kapuzenpulli mit weißen Streifen; Blaue Daunenjacke; Grauer Mantel; Braune Lederjacke.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu diesen oder weiteren verdächtigen Personen machen können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 02233 52-0 erbeten. (bd)

