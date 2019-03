Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Diebstahl/Raub

Ibbenbüren (ots)

Ein 12-jähriger Schüler war am Dienstagnachmittag (12.03.2019), etwa gegen 14.10 Uhr, an der Wilhelmstraße unterwegs. Schließlich stand er gegenüber des Busbahnhofs und wartete dort etwa eine halbe Stunde. Während dieser Zeit hielt er sein Handy in der Hand. Ihm näherte sich dann ein unbekannter, etwa 25 Jahre alter Mann. Dieser kam auf zu ihn zu und flüsterte ihm in schlechtem Deutsch etwas ins Ohr. Der Unbekannte forderte das Handy des Jungen und drohte ihm. Der 12_Jährige ging nicht auf die Forderung ein und rannte unmittelbar davon. Der Unbekannte war etwa 170 cm groß, hatte einen leichten Bart um das Kinn und trug eine blaue Jacke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell