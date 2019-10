Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191015-1: Fünf Fahrraddiebe gestellt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei konnte am Bahnhof Königsdorf Fahrraddiebe stellen, die sich zuvor in der S-Bahn zur geplanten Tat besprochen hatten. Ein Zeuge hatte dieses Gespräch mitbekommen und die Polizei informiert.

Am Freitagabend (11. Oktober) fuhr ein bislang unbekannter, jedoch aufmerksamer Zeuge gegen 22:30 Uhr mit der S-Bahn von Kerpen-Horrem nach Königsdorf. In seinem Zugabteil saßen mehrere Personen, welche untereinander absprachen, am Bahnhof Königsdorf auszusteigen, um an der Aachener Straße Fahrräder zu entwenden. Der Zeuge beobachtete noch, wie die Täter mit dem Fahrraddiebstahl begannen und informierte vor Ort einen Taxifahrer, damit dieser die Polizei informieren konnte.

Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter durch das Gleisbett der Bahnlinie, wodurch der Zugverkehr für eine Viertelstunde zum Erliegen kam. Nach einer fußläufigen Verfolgung konnten alle fünf Täter (14, 15, 16, 22 und 35 Jahre alt) gefasst werden. Die Beamten brachten drei Täter auf die Polizeiwache. Die mitgeführte Beute, Werkzeug und Drogen, darunter ein Fahrrad, Fahrradzubehör und Bolzenschneider, stellten die Beamten sicher.

Der hilfsbereite Zeuge wird gebeten, sich unter 02233 52-0 mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen in Verbindung zu setzen. (bd)

