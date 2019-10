Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch zur Tageszeit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt-

Eine Bielefelderin meldete am Donnerstag, den 10.10.2019, der Polizei einen Einbruch in ihr Haus im Werraweg. Während ihrer 80-minütigen Abwesenheiten stiegen Täter in die Wohnung ein.

Um 11:00 Uhr verließ die Bewohnerin das Haus am Werraweg. Bei ihrer Rückkehr gegen 12:20 Uhr bemerkte sie, dass in ihrer Wohnung Schranktüren offen standen und informierte die Polizei. Die Einbrecher brachen während ihrer Abwesenheit ein Fenster auf und stiegen ein. Sie durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen und entkamen anschließend mit erbeutetem Geld unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

