Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen Geldbörse aus Einkaufswagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Donnerstag, den 10.10.2019, stahlen zwei Frauen einer Bielefelderin das Portemonnaie, während sie sich in einem Discounter an der Beckendorfstraße aufhielt.

Die 40-jährige Bielefelderin erledigte gegen 14:00 Uhr ihren Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Kreuzung Beckendorfstraße / Jöllenbecker Straße. Währenddessen lag ihre Handtasche im Einkaufswagen. Als sie Ware aus dem Regal nahm, ließ sie die Tasche für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt.

Diese Gelegenheit nutzten die Diebe. Als die 40-Jährige zum Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte.

Darüber hinaus sah sie zwei Frauen in der Nähe ihres Wagens. Sie sprach die beiden an und forderte sie auf, ihre Geldbörse zurück zu geben. Daraufhin holte eine der Frauen ein anderes Portemonnaie aus ihrer Tasche und zeigte es ihr. Beim Weggehen beleidigten die Frauen sie.

Die Bielefelderin erinnert sich, dass die erste Frau etwa 50 Jahre alt war und circa 1,65 Meter groß. Die zweite war mit etwa 30 Jahren etwas jünger und circa 1,60 Meter groß. Beide waren korpulent, hatten schwarzen Haare und ein südländisches Aussehen. Ein etwa 5-jähriger Junge begleitete die Frauen.

Hinweise zu den Personen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

