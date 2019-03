Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Reh verendet in Drahtschlinge/Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Rüsselsheim (ots)

Im Bauschheimer Waldgebiet "Am Weinfaß" fand ein Jagdpächter am Samstag (23.03.) ein in einer Drahtschlinge verendetes Reh. Er verständigte die Polizei.

Unbekannte befestigten nach derzeitigem Ermittlungsstand die Schlinge an einem Baum. Das Jungtier tappte in die Falle und erstickte anschließend vermutlich qualvoll.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und sucht nun in diesem Zusammenhang Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

