Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Erbach : Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld gestohlen

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am Samstagabend (23.3.) geriet ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße des Ortsteils Erbach in den Fokus Krimineller. Zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster des Anwesens auf und gelangten so in die Räume. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Zimmer und entwendeten Bargeld. Im Anschluss ergriffen die ungebetenen Besucher die Flucht. Möglicherweise konnten die Täter dabei beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0, bei der Kriminalpolizei in Heppenheim, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell