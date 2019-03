Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeug aus weißem Transporter gestohlen

Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (22.3.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hatten es Kriminelle auf einen weißen Transporter abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Innenraum und entwendeten hochwertiges Werkzeug namhafter Hersteller. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird, suchten die Kriminellen unerkannt das Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls parkte das Fahrzeug in der Hilpertstraße.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell