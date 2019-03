Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Heppenheim - Am Samstag den 23.03.19 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in Heppenheim, Briefelstr. 29 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug durch einen einparkenden PKW an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges stieg zunächst aus und begutachtete den beschädigten PKW an der möglichen Anstoßstelle. Nach kurzer Zeit entfernte sich der Fahrer jedoch, ohne weitere Maßnahmen und Meldungen zu tätigen. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen älteren türkisfarbenen PKW Opel Corsa-B handeln. Das Unfallgeschehen wurde durch einen Zeugen beobachtet.

Die Polizeistation Heppenheim ist für Hinweise auf den Verursacher unter der Tel. Nr. 06252 70 60 rund um die Uhr zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Koordinierender Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

