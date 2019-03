Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Schwarzer Motorroller gestohlen

Michelstadt (ots)

Im Verlauf des Sonntags (24.3.) geriet ein schwarzer Motorroller vom Hersteller Qjiang Keeway Leone, Modell B59, in das Visier von Dieben. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr überwanden der oder die Täter das Lenkradschloss und suchten mit ihrer Beute das Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand der Roller auf dem Fahrradabstellplatz in der Hulster Straße. Sachdienliche Hinweise, werden von der Kriminalpolizei in Erbach entgegengenommen (Telefonnummer 06062/953-0).

