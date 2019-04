Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Birken-Honigsessen, K 71 (ots)

Am Do., 25.04.2019, 00:20 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Skoda Fabia die K 71 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In einer Linkskurve übersteuerte die 25-Jährige ihr Fahrzeug und geriet ausgangs der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten, durchbrach einen Weidezaun und kam auf der Weide zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell