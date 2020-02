Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wichtige Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Ahrbrück (ots)

Wichtige Zeugen sucht die Polizeiinspektion Adenau anlässlich eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen, den 05.02.2020 gegen 07:35 Uhr, auf der B 257 zwischen den Ortslagen Ahrbrück und Altenahr ereignete. Demnach kam es hier in unmittelbarer Nähe zur Zufahrt zum Campingplatz Europa zur seitlichen Kollision zweier entgegenkommender Fahrzeuge, wobei es sich bei den Fahrzeugen um ein Sonderfahrzeug der Feuerwehr und einem Schulbus handelte. Durch die Tatsache, dass die beiden jeweiligen Fahrzeugaußenspiegel der Unfallfahrzeuge kollidierten, zerbarst auch eine Seitenscheibe des beteiligten Feuerwehrfahrzeugs, wodurch sich ein 26-jähriger Fahrzeuginsasse leichte Schnittverletzungen zuzog. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von ca. 3000 Euro geschätzt. Da sich die beiden unfallbeteiligten Fahrer gegenseitig beschuldigen, den Verkehrsunfall schuldhaft verursacht zu haben, sucht die Polizei Adenau nun Zeugen, die ggf. Angaben zum Fahrverhalten der unfallbeteiligten Fahrzeuge machen können. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

