Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Innerhalb der vergangenen Wochen wurde in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Kampstraße eingebrochen. Die unbekannten Diebe stahlen diverse Werkzeuge und ein Paar Skier. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

