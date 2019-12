Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat abmontiert und aufgebrochen

Altena/Iserlohn (ots)

Ein in Altena-Dahle geklauter Zigarettenautomat ist am Montagmorgen in Iserlohn aufgetaucht. Ein Zeuge informierte die Polizei über den an der Osemundstraße liegenden Automaten. Die Polizei fand das aufgebrochene und geleerte Gerät neben den Papiercontainern gegenüber vom Marktkauf. Nach einem Telefonat mit dem Betreiber war klar, woher der Automat kam: Am Wochenende zuvor hatte er noch an einer Hauswand an der Mühlenstraße im Altenaer Ortsteil Dahle gehangen. Die Polizei (Telefon 9199-0) sucht nun nach Zeugen, die entweder am ursprünglichen Standort oder am Fundort möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

