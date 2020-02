POL-PDMY: Pressebericht Wochenende 07.02.2020 bis 09.02.2020

Polizeidirektion Mayen

Einbruchsdiebstahl in Getränkemarkt

Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, meldete der Inhaber eines Getränkevertriebs im Gewerbegebiet Heimersheim, Wiesenweg, einen Einbruchsdiebstahl auf seinem Firmengelände. Bislang unbekannte Täter durchtrennten den 4,80 Meter hohen Zaun und gelangten so in den rückwärtigen Firmenbereich. Hier entwendeten sie ca. 250 leere Pfanddosen im Wert von ca. 63 EUR.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstagmittag kam es in der Grafschaft, OT Gelsdorf, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße. Gegen 12:15 Uhr klingelte es an der Haustür der 79 jährigen Bewohnerin. Vor der Tür stand eine weibliche Person, die der Eigentümerin nicht bekannt war, weshalb sie auch nicht die Tür öffnete. Ca. 10 Minuten später hörte sie laute Geräusche im Bereich ihrer Terrassentür. Beim Betreten ihres Wohnzimmers erkannte die Geschädigte zwei weibliche Personen, die gerade dabei waren, mit einem Schraubendreher die Terrassentür aufzuhebeln. Beim Erblicken der Hauseigentümerin flüchteten die beiden Frauen in unbekannte Richtung. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: - beides jüngere Frauen, ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare, südländisches Aussehen, trugen jeweils einen Anorak An der Terrassentür der Geschädigten entstand geringer Sachschaden.

Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Bad Neuenahr, Rathausstraße, ein 52 jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Ahrweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte ebenfalls positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

