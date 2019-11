Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Wer sah die Einbrecher?

Wallenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in den EDEKA-Markt am Lechtinger Kirchweg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag im Eingangsbereich eine Glascheibe ein, machten sich in der Folge an dem dort aufgestellten Geldautomaten zu schaffen und flüchteten schließlich. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Wallenhorster Polizei unter der Telefonnummer 05407-81790.

