Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Grundschule Schölerberg

Osnabrück (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in die Grundschule Schölerberg an der Jellinghausstraße eingestiegen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort schauten sich die Einbrecher nach für sie interessanten Dingen um, machten dabei aber offenbar keine Beute. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die am Wochenende im Bereich der Grundschule auffällig geworden sind. Telefon: 0541/327-3203.

