Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zigarettenautomat aufgebrochen

Melle (ots)

In einem Waldstück am Palsterkampweg bemerkte ein Passant am Sonntagmorgen (08.20 Uhr) einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge entfernten Unbekannte den vermutlich an einer Gebäudewand angebrachten Automaten und brachen ihn in dem Waldstück auf. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Tabakwaren. Die Ermittler der Polizei Melle bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

