Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher nahmen Schmuck mit

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend wurde in ein Wohnhaus an der Adolf-Staperfeld eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 20.10 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf, stiegen in das unweit der Staße Zum Forsthaus befindliche Haus ein und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Im Schlafzimmer wurden die Einbrecher schließlich fündig, steckten sich Schmuck ein und machten sich damit aus dem Staub. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

