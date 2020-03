POL-AUR: Friedeburg - Paletten beschädigt; Friedeburg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Wittmund - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Paletten beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Wochenende auf einem Firmengelände in Friedeburg gekommen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände in der Wieseder Straße und beschädigten dort unter anderem gepackte Paletten. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Friedeburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden. Der 38-Jährige war am Nachmittag mit einem VW Tiguan unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Unfallflucht

Ein grauer Opel Insignia wurde am Freitag in Wittmund im Händelweg beschädigt. Ein Unbekannter touchierte den Wagen zwischen 6.45 Uhr und 19.15 Uhr am vorderen Stoßfänger und Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

