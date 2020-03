Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wirdum - Frau angefahren und geflüchtet; Norden - Berme beschädigt; Norden - Fußgängerin angefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Frau angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitag an einem Unfall in Wirdum beteiligt war. Der bislang unbekannte Fahrer eines Mazda war gegen 22.35 Uhr auf der Grimersumer Straße unterwegs. Er übersah nach bisherigem Erkenntnisstand während eines Überholvorgangs eine entgegenkommende Frau auf einem Pedelec. Der Autofahrer touchierte die Pedelec-Fahrerin mit seinem linken Außenspiegel, der dabei abbrach. Die 21 Jahre alte Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Norden - Berme beschädigt

An der Ostermarscher Straße in Norden ist der Polizei am Dienstag eine stark beschädigte Berme gemeldet worden. Vermutlich war am Dienstagmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn abgekommen und auf die Berme geraten. Ein Leitpfosten wurde im Straßengraben gefunden. Der Verursacher war offenbar geflüchtet, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Die Gefahrenstelle musste abgesichert werden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Fußgängerin angefahren

Ein Autofahrer ist am Montag in Norden auf einem Parkplatz mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Der 68-jährige Mercedes-Fahrer war gegen 12.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Im Spiet unterwegs. Er fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand beim Einparken über den Fuß einer 27 Jahre alten Frau. Sie wurde leicht verletzt.

