Polizei Bonn

POL-BN: Mittwochnachmittag: Demonstrative Aktion auf der Reuterstraße

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, kommt es auf der Reuterstraße in Bonn zu einer demonstrativen Aktion einer Umweltorganisation. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr wird es vermutlich stadtauswärts zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs kommen. Seitens der Organisatoren werden 70 Teilnehmer*innen erwartet.

