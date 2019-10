Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Versuchter Raub auf Trinkhalle

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (4. Oktober, 17:45 Uhr) wurde ein Kiosk auf der Römerstraße überfallen. Nachdem ein bislang unbekannter Täter die Klingel der Trinkhalle betätigte, öffnete die Angestellte das Verkaufsfenster. Der Mann lud daraufhin eine Schusswaffe durch und drückte diese der 40-Jährigen auf die Brust. Nachdem sie mehrfach den Täter zurück geschubst hatte, gelang es ihr, das Fenster wieder zu schließen und sich in die hinteren Räume zu begeben. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Vierlinden. Er wird wie folgt beschrieben: circa 18 Jahre alt, 170-175 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einem schwarzen T-Shirt sowie schwarzer Hose, schwarz-weißes Taschentuch vor Mund und Nase, Narbe an der rechten Augenbraue. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 unter 0203-2800 in Verbindung zu setzen.

