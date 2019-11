Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Rhein-Kreis Neuss: Mordfall Claudia Ruf - Großer Andrang beim ersten Wochenende der DNA-Reihenuntersuchung in Hemmerden

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Nach dem Start am Samstag herrschte auch am zweiten Tag der DNA-Reihenuntersuchung in der Gemeinschaftsgrundschule in Hemmerden großer Andrang (siehe dazu unsere Pressemeldung vom 23.11.2019, 18:00 Uhr:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4448415).

Bis Sonntagabend gaben insgesamt rund 675 Männer ihre Speichelprobe ab. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Mönchengladbach waren zunächst 800 Männer zur Abgabe an den Wochenenden 23./24.11.2019 und 30.11./01.12.2019 eingeladen worden.

Die abgegebenen Proben werden ins Landeskriminalamt NRW nach Düsseldorf gebracht und dort in den nächsten Wochen ausgewertet.

Neben der DNA-Reihenuntersuchung bitten die Ermittler aber auch weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, 5.000,- Euro ausgelobt.

Die Ermittler nehmen Ihre Hinweise unter 02131 300-25252 sowie über das Formular auf der Webseite bonn.polizei.nrw/MKRuf entgegen.

Seit der Bekanntgabe der neuerlichen Intensivierung der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sind bei der Mordkommission bislang rund 100 Hinweise eingegangen.

Unsere bisherigen Pressemeldungen zu diesen Ermittlungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4440741 (15.11.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4441588 (16.11.2019) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4448415 (23.11.2019)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 15-1021 bis -1023

Fax: 0228 15-1202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell