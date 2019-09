Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwerverletzte nach Kollision von zwei Pedelecs - Velbert - 1909126

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag des 21.09.2019, gegen 15.25 Uhr, kam es auf dem Panoramaradweg in Velbert-Mitte, in unmittelbarer Nähe zu einer Aus- und Zufahrt des Weges in Höhe eines großen Baumarktes an der Metallstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall, als dort zwei Elektrofahrräder frontal aufeinander stießen. Zwei 60- und 57-jährige Fahrradfahrerinnen wurden dabei jeweils schwer verletzt.

Zur Unfallzeit trafen die zwei Velo-Fahrerinnen im Begegnungsverkehr aufeinander. Die 60-jährige Frau aus Wülfrath, die mit ihrem schwarzen Pedelec der Marke Kalkhoff in einer Gruppe unterwegs war, scherte plötzlich und ohne erkennbaren Grund aus der Gruppe aus. Sie geriet so aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links in den Bereich des Begegnungsverkehrs. Eine 57-jährige Frau aus Heiligenhaus, die dort in Gegenrichtung unterwegs war, konnte mit ihrem weißen Pedelec der Marke Leisger nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig genug bremsen oder ausweichen. Bei der deshalb scheinbar unvermeidbaren frontalen Kollision der zwei Elektrofahrräder, stürzten beide Frauen zu Boden und wurden dabei jeweils schwer verletzt.

Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurden die zwei Schwerverletzten mit zwei angeforderten Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser der Umgebung gebracht. Dort mussten die beiden Patientinnen jeweils zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben. An ihren zwei beschädigten Elektrofahrrädern entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell