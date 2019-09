Polizei Mettmann

POL-ME: Weder Führerschein noch Zulassung: 19-Jähriger baut Autounfall - Wülfrath - 1909124

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 22.09.2019 hat ein Heiligenhauser an der Kreuzung Metzgeshauser Weg / Ahornweg in Wülfrath die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen an der Seite geparkten Twingo gekracht. Glücklicherweise wurde er dabei nicht verletzt.

Der 19-Jährige war gegen 16:50 Uhr mit seinem Ford über die Metzgeshauser Straße in den Ahornweg abgebogen. Dabei verlor er - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem geparkten Renault Twingo. Die genaue Schadenshöhe an den beiden beteiligten Fahrzeugen ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, noch sein Fahrzeug amtlich zugelassen war. Aus diesem Grund hatte er den Pkw ohne amtliche Kennzeichen im Straßenverkehr geführt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

