Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeuginsassen bei Unfall auf der A 44 verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 44- Marsberg/Lichtenau-

Am Montagmorgen, 11.11.2019, ereignete sich auf der Autobahn 44 zwischen Marsberg und Lichtenau ein Auffahrunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Polizei leitet dort derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Aus noch bislang ungeklärter Ursache fuhr gegen 07:35 Uhr ein Skoda-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der A44 in Richtung Dortmund im Bereich der Baustelle auf einen vorausfahrenden Volvo Sattelzug auf. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und der Beifahrer des Skoda aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz Verletzungen, so dass Krankenwagen sie in ein Krankenhaus brachten. Der 62-jährige LKW-Fahrer aus Korbach blieb unverletzt.

Ein Abschleppwagen transportierte den PKW ab. Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Für circa 20 Minuten musste die Unfallstelle voll gesperrt werden, so dass sich ein Rückstau bis Diemelstadt bildete. Derzeit leiten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell