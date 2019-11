Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Weitere Intensivierung der Binnengrenzkontrollen am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat hat die Bundespolizei angewiesen, die Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an den Binnengrenzen weiter zu intensivieren.

Zu den Hintergründen und den Maßnahmen der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main stehe ich Ihnen heute, am 8. November, um 12:30 Uhr vor der Ausreisekontrolle im Flugsteig C (öffentlicher Bereich) für O-Töne zur Verfügung. Anschließend haben Medienvertreter die Möglichkeit, Aufnahmen der Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen zu fertigen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Reza Ahmari

Telefon: 0172 5679084

E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell