BPOLD FRA: Blauer Dunst über Eschersheim - Bundespolizei lässt rund 1,1 Millionen Zigaretten in Rauch aufgehen

Etwas mehr als 1,1 Millionen Zigaretten gingen am 27. September auf Veranlassung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main in der Müllverbrennungsanlage Eschersheim in Rauch auf. Die Ermittler am Flughafen stellten die Glimmstengel in rund 40 Ermittlungsverfahren seit September 2017 sicher. Vornehmlich osteuropäische Täter hatten versucht, diese auf Flügen über Frankfurt am Main in andere Länder der Europäischen Union einzuführen und zu veräußern. Hierzu täuschten sie in der Regel touristische Absichten vor. In allen Fällen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise oder der Visumserschleichung ein, bevor die Zigaretten sichergestellt und die Täter in ihre Herkunftsländer zurückgewiesen wurden.

Die nun vernichteten Zigaretten haben einen geschätzten Marktwert von rund 350.000 Euro.

