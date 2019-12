POL-NMS: 191230-2-pdnms Einbruch in Pizzalieferservice, RD

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg/Am 30.12.19 um 00.30 Uhr brachen bisher unbekannter Täter in einen Pizzalieferservice in Rendsburg, Grafenstraße ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte ein dunkler Kleinwagen, ähnlich einem Ford KA, in den Sachverhalt verwickelt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04331/208450 zu melden.

