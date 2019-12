Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191230-1-pdnms PKW-ED und Fahrraddiebstahl

Neumünster (ots)

Neumünster/Bereits am 25.12.19 um 05.12 Uhr bemerkte der Eigentümer eines PKW, dass dieser in der Straße Krokamp in Neumünster aufgebrochen wurde. Er eilte zu seinem Ford Mustang und erkannte eine männliche Person, die mittlerweile auf dem Fahrersitz saß. Des Weiteren bemerkte er ein Fahrrad, das neben der Fahrerseite abgestellt war. Als der Täter den sich nähernden Eigentümer sah, stieg er aus dem Ford aus, setzte sich auf das Fahrrad und fuhr Richtung Saalestraße. Einer Funkstreife gelang es, den 20jährigen Täter in Tatortnähe zu stellen. Auf ihn passte die vom Zeugen abgegebene Personenbeschreibung. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das benutze Fahrrad zuvor entwendet wurde. So konnten mit einem Einsatz zwei Straftaten aufgeklärt werden.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell