Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: 6-jähriger von Pkw touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 6-jähriger Junge ist am Freitag, 20.12.2019, in WT-Tiengen von einem Pkw touchiert worden und wurde leicht verletzt. Gegen 17:00 Uhr hatte der Junge die Brandenburger Straße überquert und wurde dabei vom Pkw einer 85 Jahren alten Frau erfasst, die dort gerade auf einen Hof fahren wollte. Der Junge fiel auf die Straße und zog sich Schürfwunden zu. Die Autofahrerin fuhr noch ein Stück weiter auf einen Parkplatz, wo sie anhielt. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt an der Unfallstelle, um den Jungen zu versorgen.

