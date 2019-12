Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Pkw brennt nach Unfall komplett aus - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 22.12.2019, ist ein Pkw auf der B 314 zwischen Stühlingen-Grimmelshofen und Blumberg-Epfenhofen komplett ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Kurz nach 19:30 Uhr war der 25-jährige in Fahrtrichtung Grimmelshofen unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Subaru verlor. Der Wagen schleuderte von der Straße und prallte gegen eine Mauer. Der schwer beschädigte Subaru kam wieder auf der Straße zum Stillstand und fing Feuer. Der Fahrer konnte rechtzeitig den Wagen verlassen. Vorsorglich kam er ins Krankenhaus, wo keine Verletzungen festgestellt wurden. Die Feuerwehr Blumberg löschte das Auto. Der Sachschaden liegt bei ca. 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell