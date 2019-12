Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Überfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, gegen 21.30 Uhr, betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einem Messer bewaffnet, verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag und flüchtete zu Fuß, zunächst in Richtung Straßburger Straße. Zeugen berichteten, der Mann habe sich kurz darauf in Richtung Seepark/Landwasser entfernt.

Beschreibung des Täters: Männlich, schwarze Sturmhaube, schwarzer Motorradhelm, schwarze Jacke, schwarze Hose, orangefarbene Einkaufstüte, bewaffnet mit Messer (vermutlich längeres Küchenmesser). Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben (möglicherweise mit Dialekt).

Wer kennt diesen Mann? Wer hat den Täter beobachtet? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777).

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell