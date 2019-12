Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigter und Zeugen von Vorfall in der Linie S6 gesucht

Die Bundespolizei sucht Zeugen und einen Geschädigten, zu einem Vorfall, der sich am 06.12.2019 gegen 15:00 Uhr in der Linie S6 von Steinen nach Lörrach, ereignet haben soll.

Der unbekannte Tatverdächtige stieg am Haltepunkt Lörrach Haagen-Messe in den Zug ein. Auf Höhe Lörrach Schwarzwaldstraße soll der unbekannte Mann angefangen haben, sich mit dem ihm gegenübersitzenden Fahrgast verbal zu streiten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Fahrgast gekommen sein. Kurz vor dem Zughalt am Lörracher Hauptbahnhof, stand der Unbekannte auf und soll seinen Rucksack mit sehr viel Schwung aufgesetzt haben. Hierbei erwischte er einen 12-jährigen Jungen, der in der gegenüberliegenden Vierergruppe saß, am Kopf und verletzte diesen leicht. Der unbekannte Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: dunkel gekleidet, schwarze Kopfhörer, Handschuhe mit offenen Fingerkuppen, schwarze Puma Schuhe und eine schwarze Wintermütze. Die Bundespolizei bittet insbesondere den Fahrgast, der mit dem Tatverdächtigen in Streit geraten sein soll, sich zu melden. Weiterhin werden Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf machen können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzten.

