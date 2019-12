Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ausweis des Zwillingsbruders benutzt - Zwillingsbruder stellt sich selbst

Lörrach (ots)

Den Ausweis des Zwillingsbruders zu benutzen ist keine gute Idee. Vor allem, wenn dieser viermal zur Festnahme ausgeschrieben ist. Zwillingsbruder stellt sich am nächsten Tag selbst.

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen in einer Regionalbahn von Basel nach Freiburg. Dabei wies sich der deutsche Staatsangehörige mit einem Personalausweis aus. Die Überprüfung ergab vier Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Auf Vorhalt gab der 23-Jährige an, dass es sich bei dem Ausweis um den seines Zwillingsbruders handelt. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte die Angabe des Mannes. Für die Haftbefehle musste er sich damit nicht verantworten. Wegen der Benutzung des Ausweises seines Bruders wurde allerdings ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Am Sonntagnachmittag wurde ein 23-jähriger, deutscher Staatsangehöriger beim Bundespolizeirevier in Lörrach vorstellig und gab an, dass gegen ihn vier Haftbefehle bestehen die er begleichen möchte. Die Überprüfung bestätigte, dass es sich diesmal um den gesuchten Zwillingsbruder handelte. Ihm wurden die Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen eröffnet und er konnte die geforderten Geldstrafen von insgesamt 1370 Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell