FW-DT: Feuer MiG - Zimmerbrand

Detmold (ots)

Am heutigen Mittag um 12:42 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Einheiten Mitte und Pivitsheide sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zu einem Feuer MiG (Menschenleben in Gefahr) in die Straße "Am Fischerteich" gerufen. Ein Nachbar war auf das Feuer in einem Einparteienhaus aufmerksam geworden und hatte sofort die 112 gewählt.

Da zunächst nicht sicher war, ob sich noch Personen im Brandobjekt aufhielten, wurden sämtliche Räumlichkeiten systematisch kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine Personen oder mögliche Haustiere aufgefunden werden. Zeitgleich wurden Löschmaßnahmen ergriffen. Im Anschluss an diese wurde das Gebäude belüftet und von Rauch befreit.

Nach etwa 1,5 Stunden konnten die rund 45 Einsatzkräfte wieder zurück in ihre Standorte fahren. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

