FW-DT: Arbeitsreicher Voemittag 22.10.19

Am heutigen Vormittag wurde gegen 10:55 Uhr die Feuerwehr Detmold mit dem "Einsatzstichwort ABC 2 Uranseife gefunden" nach Spork Eichholz gerufen. Ein Mann hatte beim aufräumen auf dem Dachboden seiner Schwiegermutter eine kleine Kiste mit alter Seifen entdeckt und sie mit nach Hause genommen. Beim durch stöbern fand er unten im Karton eine Seifen Packung mit der Aufschrift " Radioaktive Uran-Seife" geistesgegenwärtig verstaute er die Seife in einem Tresor und wählte den Notruf. Darauf hin rückten wir mit mehreren Fahrzeugen aus darunter war auch der ABC Erkunder, ein Fahrzeug was für solch einen Einsatz genau die richtigen Messgeräte mit bringt. An der Einsatzstelle wurde ein Trupp mit einem speziellen Anzug ausgerüstet und mit Messgeräten ausgestattet. Nach einer weile konnte dann Entwarnung gegeben werden. Von der Seife ging keine Gefahr mehr aus alle Messungen die wir durchgeführt haben waren negativ. Damit war der Einsatz für uns beendet.

Noch während wir auf dem weg in unseren Standort waren meldete die Leitstelle Lippe einen Garagenbrand im Joseph-Plaut-Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte dort ein aus Holz gebauter Unterstand direkt hinter einer Doppelgarage. Mit zwei Trupps unter Atemschutz und einem C-Rohr im außen Angriff wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und somit ein Übergreifen auf die Garagen und das Wohnhaus verhindert. Zur Sicherheit wurde ein teil der Dacheindeckung auf der Garage entfernt um an versteckte Glutnester zu kommen. Neben dem hauptamtlichen Personal waren der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppe Hiddesen alarmiert. Beide Einsätze wurden von Brandrat Joachim Wolf geleitet.

