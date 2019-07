POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei 15-Jährige und einen jungen Mann im Alter von 18 Jahren, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 01.20 Uhr auf einen 29-Jährigen zusammen einschlugen und ihm eine blutende Wunde am Kopf und diverse andere Blessuren zufügten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es offensichtlich wegen eines falsch verstandenen Scherzes zu der Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf das Quartett mit den Fäusten auf den Geschädigten einschlug. Beamte des Polizeireviers konnten die vier Tatverdächtigen wenig später noch in der Nähe antreffen und deren Personalien feststellen. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an.

Reichenau

Kollision beim Ausparken

Mit einem Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro endete am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr der Ausparkversuch einer 33-jährigen Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Straße "Am Wollmatinger Ried". Die Frau stieß beim Rückwärtsfahren mit ihrem Suzuki gegen den Opel Zafira einer 45-jährigen Pkw-Lenkerin, die gerade hinter der 33-Jährigen vorbeifuhr.

Allensbach

Reifen zerstochen

In der Nacht zum Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 08.40 Uhr hat ein unbekannter Täter an einem in der Nägelriedstraße geparkten VW Polo einen Reifen zerstochen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, zu melden.

Radolfzell

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstag gegen 22.00 Uhr in eine Apotheke in der Brühlstraße einzubrechen. Auf der Rückseite der Apotheke schlug er ein Loch in eine Fensterscheibe ein, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab, da er vermutlich gestört wurde. Danach flüchtete der Täter zur angrenzenden Baustelle, auf der sich zwei Hochhäuser befinden. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit auf der Baustelle eine männliche Person die schwarz bekleidet war und lockige Haare hat. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. Tel. 07732/95066-0, zu verständigen.

Singen

Täter nach Einbruch festgenommen

Polizeibeamte nahmen am Dienstag gegen 09.45 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage Wachenheim einen 40-jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der Mann, der zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen war, flüchtete beim Erkennen der Polizeistreife durch ein Maisfeld. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und das Diebesgut dem rechtmäßigen Besitzer zurück bringen.

Singen

Ladendiebe

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen 43-jährigen Mann, der eine Hose, die vor einem Laden in der Freiheitstraße hing, an sich nahm und diese einem 44-jährigen Bekannten übergab. Dieser verließ mit der Hose die Örtlichkeit. Der Zeuge folgte dem Mann und brachte ihn mit dem Diebesgut zurück zum Laden. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife fand bei den Männern weiteres Diebesgut und vermutlich Einbruchswerkzeug. Bei den sichtlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Männern wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der beim 43-Jährigen rund 3,2, beim 44-Jährigen rund 0,6 Promille ergab.

L 194 / Schiener Berg

Unfallflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf der L 194 am Schiener Berg ereignet hat. Eine 18-jährige Mini Cooper-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Schienen kommend in Richtung Bankholzen. In einer Linkskurve befuhr ein entgegenkommender weißer Kastenwagen ihre Fahrspur, weshalb sie, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts ins Bankett auswich. Hierbei kollidierte sie mit dem dortigen Schutzwall und verursachte an ihrem Fahrzeug einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der weiße Kastenwagen fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

K 6117 / Orsingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der K 6117 zwischen Wahlwies und Orsingen einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut Motorradfahrer soll der Unbekannte mit einem Mercedes Benz, E 190 unterwegs gewesen sein. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeuglenker oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu wenden.

Stockach

Verstoß Tierhaltung

Zu zwei in einer Gartenlaube eingesperrten Katzen wurden am Dienstag gegen 21.00 Uhr Beamte des Polizeireviers Stockach gerufen. In einem umgebauten Geräteschuppen der Laube konnten die Polizisten die Tiere feststellen. Nur über einen kleinen Schlitz in einem Gitternetz führte Luft ins Innere des Schuppens. Da die Haltung von Tieren in den Gartenlauben nicht gestattet ist und die Katzen sichtlich durch die Hitze geschwächt waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach zur Öffnung der Schuppentür gerufen. Im Anschluss wurden die Katzen der Tierrettung Radolfzell übergeben. Anhand eines Microchip konnte eine 32-jährige Katzenhalterin ausfindig gemacht werden. Diese muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

A 81 / Mühlhausen-Ehingen

Ins Schleudern geraten

Rund 25.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 23 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn geriet ein 60-jähriger BMW-Lenker auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hegau und Engen ins Schleudern und prallte gegen die mittlere Betonwand. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

