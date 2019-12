Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen 11-monatiger Freiheitsstrafe

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei konnte einen Mann festnehmen, der für 11 Monate ins Gefängnis muss. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 44-Jährigen am Sonntagmittag am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der Mann war wegen Diebstahl zu einer 11-monatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Da der 44-Jährige in seiner Bewährungszeit erneut straffällig wurde erließ das Landgericht einen Sicherungshaftbefehl. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

